La tappa del Giro d’Italia femminile 2026 in corso con il Passo Tre Croci. Al momento, ci sono ancora 91 chilometri alla conclusione della frazione. La fuga delle due atlete, La Bella e Masetti, sta per essere riassorbita dal gruppo principale, che mantiene le stesse ventidue cicliste in testa. La corsa prosegue con questo assetto, senza variazioni significative nella composizione del gruppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 Mancano 91 km all’arrivo. 14.47 La Bella e Masetti stanno per essere riassorbite dal gruppo maglia rosa. 14.44 Il gruppo ha alzato un po’ il ritmo: ritardo sceso intorno ai 4?. 14.41 La corsa sta passando in qussto momento nel comune di Cortina d’Ampezzo. 14.38 Il gruppo ha definitvamente lasciato campo libero alla fuga: vicino ai 5? il margine delle battistrada. 14.35 Media oraria di 44,8 kmh nella prima ora di corsa. 14.32 La fuga sta scalando il primo GPM di giornata. 14.29 Nel gruppetto delle contrattaccanti ci sono Eleonora La Bella e Gaia Masetti. 14.26 Gruppo maglia rosa a 2’30” dalla testa della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziato il Passo Tre Croci, sempre in ventidue al comando

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Giro d'Italia Women Stage 3. 1st June 2026

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