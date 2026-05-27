Oggi durante la tappa del Giro d’Italia 2026, sette ciclisti sono rimasti in testa dopo l’inizio del Passo dei Tre Termini. Tra loro ci sono anche Giulio Ciccone e Gianmarco Garofoli, che si sono uniti al gruppetto con Caruso e Stork. La corsa prosegue con il gruppo compatto che cerca di ridurre il gap. La classifica generale si aggiorna mentre i corridori affrontano le salite.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.45 Ci sono anche Giulio Ciccone (Lidl Trek) e Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) nel gruppetto con Caruso e Stork. 13.42 Sei uomini all’inseguimento della testa della corsa, con un ritardo di ’26”: Tobias Bayer (Alpecin-Premier Tech), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Mick Van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe), Frank Van Den Broek (Team Picnic PostNL), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) e Tomas Kopecky (Unibet Rose Rockets). 13.39 Giulio Pellizzari sta perdendo contatto dal plotone: si prospetta un’altra giornata difficilissima per il classe 2003 della RedBull – BORA – hansgrohe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sette uomini al comando, iniziato il Passo dei Tre Termini

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