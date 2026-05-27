LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | sette uomini al comando iniziato il Passo dei Tre Termini
Oggi durante la tappa del Giro d’Italia 2026, sette ciclisti sono rimasti in testa dopo l’inizio del Passo dei Tre Termini. Tra loro ci sono anche Giulio Ciccone e Gianmarco Garofoli, che si sono uniti al gruppetto con Caruso e Stork. La corsa prosegue con il gruppo compatto che cerca di ridurre il gap. La classifica generale si aggiorna mentre i corridori affrontano le salite.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.45 Ci sono anche Giulio Ciccone (Lidl Trek) e Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) nel gruppetto con Caruso e Stork. 13.42 Sei uomini all’inseguimento della testa della corsa, con un ritardo di ’26”: Tobias Bayer (Alpecin-Premier Tech), Lorenzo Milesi (Movistar Team), Mick Van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe), Frank Van Den Broek (Team Picnic PostNL), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta) e Tomas Kopecky (Unibet Rose Rockets). 13.39 Giulio Pellizzari sta perdendo contatto dal plotone: si prospetta un’altra giornata difficilissima per il classe 2003 della RedBull – BORA – hansgrohe. 🔗 Leggi su Oasport.it
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