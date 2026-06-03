Oggi, durante la tappa del Giro d’Italia femminile 2026, la fuga ha superato il primo GPM della giornata. In ventidue si trovano al comando, mentre il gruppo maglia rosa si trova a circa 2 minuti e 30 secondi di distanza. Tra le contrattaccanti ci sono Eleonora La Bella e Gaia Masetti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 La fuga ha scollinato il primo GPM di giornata. 14.29 Nel gruppetto delle contrattaccanti ci sono Eleonora La Bella e Gaia Masetti. 14.26 Gruppo maglia rosa a 2’30” dalla testa della corsa. 14.23 Il margine delle battistrada è di 1? sulle inseguitrici. 14.20 Inizia il GPM del Passo Tre Croci (8 km al 7,3%). 14.17 Nessuna di queste atlete preoccupa Van Der Breggen in ottica maglia rosa. 14.14 Questa la composizione della fuga: Eleonora Camilla Gasparrini, Lara Gillespie, Erica Magnaldi, Mireia Benito, Maya Kingma, Cecilie Uttrup Ludwig, Kristen Faulkner, Mirre Knaven, Lauren Dickson, Thalita De... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in ventidue al comando, gruppo maglia rosa a 2’30”

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