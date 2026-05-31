Le cicliste stanno attraversando ora un tratto in leggera discesa che durerà diversi chilometri. Attualmente, tre atlete sono al comando, mentre il gruppo si mantiene compatto e controlla la situazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 Le cicliste affronteranno ora un tratto in leggera discesa, che durerà per diversi km. 13.09 Il gruppo ha recuperato molto sulle tre fuggitive, distacco che è ora di 1’25”. 13.06 La corsa ha appena superato il Muro di Ca’ del Poggio, La Bella è passata in testa al GPM e vestirà domani la maglia di miglior scalatrice. 13.03 Mancano 80 km alla fine della tappa. Ad inizio corsa si sono avvantaggiate Eleonora La Bella (Aromitalia Vaiano), Elisa De Vallier e Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo). Il gruppo paga 2’22” da queste cicliste. 13.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale seconda tappa del Giro d’Italia Women 2026, che giunge alla trentasettesima edizione, con partenza da Roncade e arrivo a Caorle. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre al comando, il gruppo controlla

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Giro d'Italia femminile 2026. L'analisi del percorso; (Chilometro zero p.52)

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