Al momento, sei atlete sono in fuga mentre il gruppo principale sta controllando la corsa. A circa 70 chilometri dalla fine, è iniziata una pioggia che interessa il percorso. La gara del Giro d’Italia femminile 2026 è in corso con le atlete al comando che cercano di mantenere il vantaggio. La pioggia sta influenzando le condizioni di corsa, ma non ci sono ancora cambiamenti significativi nella posizione delle corridori. La diretta prosegue con aggiornamenti sulla situazione in corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Inizia a piovere in corsa. 15.48 70 km alla conclusione. 15.45 Alison Jackson, presente nella fuga odierna, ha vinto la Parigi-Roubaix femminile nel 2023. 15.42 Cristina Tonetti (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), Alison Jackson (St Michel – Preference Home – Auber93), Eleonora Deotto (Team Mendelspeck E-Work), Nienke Veenhoven (Team Visma Lease a Bike), Marta Pavesi (Top Girls Fassa Bortolo) e Barbara Guarischi (Team SD Worx – Protime), sono le sei atlete al comando della gara. 15.39 La corsa sta affrontando un tratto di leggera ascesa. 15.36 Le sei atlete al comando mantengono 2’30” di vantaggio sul gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sei atlete al comando, il gruppo controlla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ELISA BALSAMO PER LA DOPPIETTA AL GIRO D'ITALIA FEMMINILE! 2 SU 2 E MAGLIA ROSA, INIZIO PERFETTO

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre al comando, il gruppo controllaLe cicliste stanno attraversando ora un tratto in leggera discesa che durerà diversi chilometri.

LIVE Giro delle Fiandre femminile 2026 in DIRETTA: fuga con 6 atlete al comando, ma il gruppo controllaAl Giro delle Fiandre femminile 2026, sei atlete sono in fuga al comando, mentre il gruppo si mantiene compatto e controlla la situazione.

Temi più discussi: Giro d’Italia: Ciccone attacca troppo presto, Kuss temporeggia e vince; LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Alberto Bettiol vince in solitaria a Verbania!; 15 tappa Giro d'Italia 2026; DIRETTA Giro d’Italia 2026 LIVE, Tredicesima Tappa.

Il voto più alto a questo Giro d'Italia va a Vingegaard, merita un 9 perché era il grande favorito della vigilia e ha rispettato i pronostici Paolo Pacchioni #Nonstopnews @giroditalia #GirodItalia LIVE ? Link in bio x.com

Giro D'italia: tutteLa Lidl-Trek centra il primo successo del suo Giro d’Italia e chiude la corsa con il quinto posto di Gee e la Maglia Azzurra di Ciccone. Secondo posto per Giovanni Lonardi ... gazzetta.it

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan domina l’ultima volata. Doppietta azzurra con Lonardi. Trionfo finale di VingegaardCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2026 19:14 Termina qui la DIRETTA LIVE della ventunesima tappa del Giro ... oasport.it