Al Giro d’Italia femminile 2026, il gruppo si mantiene compatto durante la salita verso Pieve di Cadore. La strada prosegue in salita costante e moderata, con il primo Gran Premio della giornata ancora da affrontare. La corsa è in corso e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.44 La strada continuerà a salire in maniera costante ma abbastanza leggera verso il primo GPM di giornata. 13.41 Non ci sono stati particolari attacchi sulle rampe verso Pieve di Cadore, dunque non decolla ancora la fuga di giornata. 13.38 Team Visma Lease a Bike in testa al gruppo a fare l’andatura. 13.35 Un’altra olandese pericolosissima su un percorso del genere è Demi Vollering. 13.32 Ancora tanto immobilismo nel plotone, sicuramente appena la strada inizierà a salire qualche atleta proverà a prendere l’iniziativa. 13.29 La corsa si sta avvicinando all’imbocco della salita che porterà il gruppo a Pieve di Cadore (5 km al 5,4%). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto sulla salita che porta a Pieve di Cadore

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