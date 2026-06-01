LIVE Giro d’Italia femminile 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto inizia l’ascesa di Montenars
Il gruppo si mantiene compatto mentre inizia l’ascesa di Montenars nel giro d’Italia femminile. A circa 16.56, una ciclista vicina a Vollering sta guidando il ritmo, probabilmente per preparare l’attacco della compagna di squadra. La corsa continua senza grandi scossoni, con le atlete che affrontano la salita in gruppo compatto. La diretta rimane in aggiornamento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.56 Una compagna di Vollering sta facendo il ritmo, probabilmente per lanciare all’attacco la compagna di squadra. 16.55 Elisa Balsamo ha preso la salita davanti, ci sono anche Vollering e Longo Borghini nelle prime posizioni del gruppo. 16.55 Inizia l’ascesa di Montenars (1.9 km al 9.1% medio). 16.52 Gruppo compatto, mancano 2 km all’inizio dell’ascesa. 16.50 Il gruppo sta per riprendere le fuggitive, tra 4 km inizierà il GPM di Montenars. 16.49 Brutta caduta in gruppo, ad avere la peggio Talita De Jong. Coinvolte, ma senza conseguenze, Lucinda Brand e Chiara Consonnu 16.46 30 km alla conclusione della tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it
ELISA BALSAMO PER LA DOPPIETTA AL GIRO D'ITALIA FEMMINILE! 2 SU 2 E MAGLIA ROSA, INIZIO PERFETTO
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