CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.56 Una compagna di Vollering sta facendo il ritmo, probabilmente per lanciare all’attacco la compagna di squadra. 16.55 Elisa Balsamo ha preso la salita davanti, ci sono anche Vollering e Longo Borghini nelle prime posizioni del gruppo. 16.55 Inizia l’ascesa di Montenars (1.9 km al 9.1% medio). 16.52 Gruppo compatto, mancano 2 km all’inizio dell’ascesa. 16.50 Il gruppo sta per riprendere le fuggitive, tra 4 km inizierà il GPM di Montenars. 16.49 Brutta caduta in gruppo, ad avere la peggio Talita De Jong. Coinvolte, ma senza conseguenze, Lucinda Brand e Chiara Consonnu 16.46 30 km alla conclusione della tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, inizia l’ascesa di Montenars

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