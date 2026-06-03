LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin Roland Garros 2026 in DIRETTA | Halys Herbert avanti manca poco all’ingresso degli azzurri

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Halys ed Herbert hanno vinto il primo set per 6-4 dopo 47 minuti di gioco. Manca poco all’ingresso in campo della coppia italiana.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Halys ed Herbert vincono il primo set per 6-4 e dopo 47 minuti di gioco vanno in vantaggio, manca poco all’ingresso in campo della coppia azzurra. 14.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport, la giornata sul Suzanne-Legnlen è iniziata con l’incontro tra CornetHantucova e HingisKerber per il torneo di doppio femminile delle leggende, seguita dalla vittoria di Granollers e Zeballos per 2-0 contro Nys e Roger-Vasselin. In campo tra poco Arends e Pel per sfidare Halys ed Herbert. Successivamente toccherà agli azzurri. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live... 🔗 Leggi su Oasport.it

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