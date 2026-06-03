Alle 14.10 si sono conclusi i match di doppio tra Errani e Vavassori contro Siegemund e Roger-Vasselin nella giornata di Roland Garros 2026. Gli azzurri hanno terminato il loro incontro prima degli avversari. La partita si è svolta sul campo principale del torneo. La diretta è proseguita con aggiornamenti sui risultati e sulle prossime sfide in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport, la giornata sul Suzanne-Legnlen è iniziata con l’incontro tra CornetHantucova e HingisKerber per il torneo di doppio femminile delle leggende, seguita dalla vittoria di Granollers e Zeballos per 2-0 contro Nys e Roger-Vasselin. In campo tra poco Arends e Pel per sfidare Halys ed Herbert. Successivamente toccherà agli azzurri. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori e la coppia franco-tedesca composta da Edouard Roger-Vasselin e Laura Siegemund, valido per la semifinale del torneo di doppio misto del Roland Garros con gli italiani che vogliono centrare la finale per il secondo anno di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026 in DIRETTA: ancora un match prima degli azzurri!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Vavassori/Errani v Roger-Vasselin/Rakotomanga Rajaonah Extended Highlights | United Cup 2026

Notizie e thread social correlati

LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la finaleDurante i quarti di finale di doppio misto a Roland Garros 2026, Errani e Vavassori hanno affrontato Siegremund e Roger-Vasselin in diretta streaming.

LIVE Errani/Vavassori-Danilina/Tracy, Roland Garros 2026 in DIRETTA: ancora due match prima degli azzurriHeliovaara e Patten hanno vinto il primo match della giornata sul Campo Simonne-Mathieu, battendo Goransson e King con un punteggio di 6-3, 6-4.

Temi più discussi: LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la finale; Errani/Vavassori in semifinale nel doppio misto; Errani/Vavassori-Siegemund/Roger Vasselin oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming.

Errani/Vavassori-Siegemund/Roger Vasselin oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingManca un solo ostacolo per accedere alla sfida decisiva. L'obiettivo è immutato: confermarsi ancora una volta i più forti del circuito e conquistare il ... oasport.it

LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la coppia ... oasport.it