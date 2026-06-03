LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin Roland Garros 2026 in DIRETTA | ancora un match prima degli azzurri!

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14.10 si sono conclusi i match di doppio tra Errani e Vavassori contro Siegemund e Roger-Vasselin nella giornata di Roland Garros 2026. Gli azzurri hanno terminato il loro incontro prima degli avversari. La partita si è svolta sul campo principale del torneo. La diretta è proseguita con aggiornamenti sui risultati e sulle prossime sfide in programma.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Buon pomeriggio amici di OA Sport, la giornata sul Suzanne-Legnlen è iniziata con l’incontro tra CornetHantucova e HingisKerber per il torneo di doppio femminile delle leggende, seguita dalla vittoria di Granollers e Zeballos per 2-0 contro Nys e Roger-Vasselin. In campo tra poco Arends e Pel per sfidare Halys ed Herbert. Successivamente toccherà agli azzurri. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori e la coppia franco-tedesca composta da Edouard Roger-Vasselin e Laura Siegemund, valido per la semifinale del torneo di doppio misto del Roland Garros con gli italiani che vogliono centrare la finale per il secondo anno di fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

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