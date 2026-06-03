LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin Roland Garros 2026 in DIRETTA | gli azzurri inseguono la finale

Durante i quarti di finale di doppio misto a Roland Garros 2026, Errani e Vavassori hanno affrontato Siegremund e Roger-Vasselin in diretta streaming. La partita è in corso e gli italiani stanno cercando di raggiungere la semifinale. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile cliccare sul link dedicato. La cronaca viene aggiornata continuamente per seguire l’andamento del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori e la coppia franco-tedesca composta da Edouard Roger-Vasselin e Laura Siegemund, valido per la semifinale del torneo di doppio misto del Roland Garros con gli italiani che vogliono centrare la finale per il secondo anno di fila. La coppia azzurra tre volte campionessa in carica a Parigi, per raggiungere il penultimo atto della competizione, ha dovuto affrontare Perez e Cabal, superati per 2-0, Stollar ed Harrison battuti per 2-1 con una rimonta pazzesca da 1-6 al match tie-break vinto 10-6 con ben nove punti consecutivi e, infine, Danilina e Tracy, sempre per 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Vavassori/Errani v Roger-Vasselin/Rakotomanga Rajaonah Extended Highlights | United Cup 2026

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