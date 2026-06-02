Dove vedere in tv Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Mercoledì 3 giugno, Sara Errani e Andrea Vavassori tornano in campo nel doppio misto del Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. Si tratta di un match che coinvolge due dei protagonisti italiani nel tabellone di questa edizione del torneo. L’orario e il programma completo sono stati comunicati, offrendo così agli appassionati la possibilità di seguire l’evento.

Mercoledì 3 giugno Sara Errani e Andrea Vavassori saranno nuovamente protagonisti nel tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026. Gli azzurri, campioni in carica, affronteranno in semifinale la coppia formata dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin. Un confronto impegnativo contro due specialisti della specialità. I due azzurri hanno esordio in modo brillante contro l’australiana Ellen Perez e il portoghese Francisco Cabral, liquidati con un rapido 6-2, 6-2 in appena un’ora di gioco. Successivamente c’è stata la rimonta pazzesca contro Fanny Stollár e Chris Harrison. Dopo aver perso il secondo set per 6-1 ed essere scivolati sotto 6-1 nel super tie-break decisivo, gli azzurri hanno infilato nove punti consecutivi per chiudere il match sul 10-6. 🔗 Leggi su Oasport.it

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