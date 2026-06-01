LIVE Errani Vavassori-Danilina Tracy Roland Garros 2026 in DIRETTA | ancora due match prima degli azzurri

Heliovaara e Patten hanno vinto il primo match della giornata sul Campo Simonne-Mathieu, battendo Goransson e King con un punteggio di 6-3, 6-4. Prima di questo incontro, si sono disputati altri due match, e sono ancora in programma due incontri prima che entrino in scena gli azzurri. La partita si è conclusa con la conquista del set in due set, senza bisogno di tie-break.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22 Heliovaara e Patten si aggiudicano il primo match di giornata sul Campo Simonne-Mathieu, battendo la coppia GoranssonKing con il punteggio di 6-3, 6-4. Ora andrà in scena il derby francese tra GastonDroguet e HerbertHalys, a seguire MladenovicGuo opposte a ZhangMartens. Dopo queste due sfide sarà il turno della coppia azzurra contro DanilinaTracy. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di doppio misto tra la coppia azzurra, formata da Sara Errani e Andrea Vavassori, e la coppia composta dalla kazaka Anna Danilina e dallo statunitense James Tracy, valido per i quarti di finale del Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it

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ERRANI e VAVASSORI da sballo! Rimonta folle nel super tie-break, sono ai quarti | ROLAND GARROS 2026

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