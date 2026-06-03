Gli azzurri hanno vinto la semifinale di doppio a Roland Garros, battendo 6-1, 6-4 le avversarie. È la seconda finale consecutiva nel torneo parigino per questa coppia. La partita si è conclusa con un successo senza grandi difficoltà, ripetendo il risultato ottenuto in precedenza contro l'altra coppia. La finale si giocherà nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38 In finale del Roland Garros ci vanno ancora gli azzurri, che si riprendono la rivincita contro Siegemund e Roger-Vasselin dopo la sconfitta al primo turno dell’Australian Open d’inizio anno. La finale del doppio misto si giocherà domani alle 12.00 sul Philippe-Chatrier, contro i vincitori del match tra DabrowskiKing e MuhammadMektic adesso impegnati al terzo set. 6-1, 6-4 ANDIAMO IN FINALE!! ANCORA! Sara Errani e Andrea Vavassori lo hanno fatto ancora, con il torinese che chiude con il dritto vincente in lungolinea! 40-40 Roger-Vasselin vince l’uno contro uno a rete con Errani! Punto decisivo, o match per noi o break per loro! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 6-1 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano il match, seconda finale di fila nel torneo parigino!

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Vavassori/Errani v Roger-Vasselin/Rakotomanga Rajaonah Extended Highlights | United Cup 2026

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