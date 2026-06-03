LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break in apertura di match per gli azzurri!

Notizia in breve

Gli azzurri hanno conquistato il primo break nel match di doppio a Roland Garros 2026, aprendo con un vantaggio di 3-0. Nel corso del primo game, sono riusciti a strappare il servizio avversario, grazie a un buon intervento a rete di uno dei giocatori italiani. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.