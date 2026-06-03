LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break in apertura di match per gli azzurri!
Gli azzurri hanno conquistato il primo break nel match di doppio a Roland Garros 2026, aprendo con un vantaggio di 3-0. Nel corso del primo game, sono riusciti a strappare il servizio avversario, grazie a un buon intervento a rete di uno dei giocatori italiani. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda da sfruttare. 15-30 Buon intervento a rete di Roger-Vasselin. 0-30 Finta di Vavassori che resta fermo e blocca il lungolinea di Siegemund con la volée vincente. 0-15 Gratuito della tedesca che manda in rete un dritto comodo. Al servizio Siegemund. 3-0 Mamma mia, quarta volée vincente di Andrea. 40-0 Un gatto a rete il torinese, terza volée vincente del game. Seconda palla. 30-0 Altro intervento a rete di Andrea! 15-0 Parata di Vavassori dopo il servizio di Sara. Serve Errani per confermare il break. 2-0 Risposta vincente di Errani sul servizio di Roger-Vasselin! Break! Seconda, occasione. 15-40 Lob di Errani! Due palle break per gli azzurri! 15-30 Al corpo della tedesca la volée di Andrea! Ancora seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Vavassori/Errani v Roger-Vasselin/Rakotomanga Rajaonah Extended Highlights | United Cup 2026
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