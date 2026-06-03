LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 6-1 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si resta on serve nel secondo set
Al secondo set del match di doppio misto a Roland Garros, il punteggio vede Errani e Vavassori in vantaggio per 6-1, 2-3 contro Siegemund e Roger-Vasselin. La partita è ancora aperta, con il servizio in corso e il punteggio pari a 30-30. Durante il gioco, Vavassori ha risposto in rete, mentre Errani è entrata a rete sulla diagonale della avversaria. Un punto è stato vinto in rete da Siegemund con un colpo di volo di rovescio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Risposta in rete di Vavassori. 30-15 Prima vincente. 0-30 Entra a rete Errani sulla diagonale della tedesca! 0-15 In rete lo schiaffo al volo di rovescio di Siegemund. Tedesca al servizio. 3-3 Con l’ace al centro Vavassori esce da una buca che poteva farci male. 40-40 Esce la volée di Errani, palla break da difendere. Ancora una seconda per il torinese. 40-30 Attenta Sara a chiudere con la volée. Non c’è la prima. 30-30 Volée alta vincente di Siegemund. Ancora seconda. 30-15 Scappa via la risposta di Roger-Vasselin. Seconda. 15-15 Stecca il dritto Andrea. Seconda palla. 15-0 Siegemund non alza la volée. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
Vavassori/Errani v Roger-Vasselin/Rakotomanga Rajaonah Extended Highlights | United Cup 2026
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 6-1 1-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo set
LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 6-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: primo set dominato dalla coppia azzurra!Durante la partita di doppio femminile in corso a Roland Garros 2026, la coppia italiana composta da Errani e Vavassori ha vinto il primo set con il...
Temi più discussi: LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la finale; Errani/Vavassori in semifinale nel doppio misto; Errani/Vavassori-Siegemund/Roger Vasselin oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming.
FORZA RAGAZZI! Oggi al Roland Garros sarà una giornata da vivere tutta d’un fiato! Flavio Cobolli vs Felix Auger-Aliassime ore 14:00 Sara Errani / Andrea Vavassori vs Laura Siegemund / Édouard Roger-Vasselin ore 15:30 Matteo Berrettini vs M facebook
LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 6-1 2-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: si resta on serve nel secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Non passa la risposta di Andrea. Seconda palla. 40-0 Smash perfetto del transalpino. 30-0 Esce la risposta ... oasport.it
Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingMercoledì 3 giugno Sara Errani e Andrea Vavassori saranno nuovamente protagonisti nel tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026. Gli azzurri, ... oasport.it