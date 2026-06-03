LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 6-1 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si resta on serve nel secondo set

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al secondo set del match di doppio misto a Roland Garros, il punteggio vede Errani e Vavassori in vantaggio per 6-1, 2-3 contro Siegemund e Roger-Vasselin. La partita è ancora aperta, con il servizio in corso e il punteggio pari a 30-30. Durante il gioco, Vavassori ha risposto in rete, mentre Errani è entrata a rete sulla diagonale della avversaria. Un punto è stato vinto in rete da Siegemund con un colpo di volo di rovescio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Risposta in rete di Vavassori. 30-15 Prima vincente. 0-30 Entra a rete Errani sulla diagonale della tedesca! 0-15 In rete lo schiaffo al volo di rovescio di Siegemund. Tedesca al servizio. 3-3 Con l’ace al centro Vavassori esce da una buca che poteva farci male. 40-40 Esce la volée di Errani, palla break da difendere. Ancora una seconda per il torinese. 40-30 Attenta Sara a chiudere con la volée. Non c’è la prima. 30-30 Volée alta vincente di Siegemund. Ancora seconda. 30-15 Scappa via la risposta di Roger-Vasselin. Seconda. 15-15 Stecca il dritto Andrea. Seconda palla. 15-0 Siegemund non alza la volée. 🔗 Leggi su Oasport.it

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