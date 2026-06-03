LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 6-1 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | si resta on serve nel secondo set

Notizia in breve

Al secondo set del match di doppio misto a Roland Garros, il punteggio vede Errani e Vavassori in vantaggio per 6-1, 2-3 contro Siegemund e Roger-Vasselin. La partita è ancora aperta, con il servizio in corso e il punteggio pari a 30-30. Durante il gioco, Vavassori ha risposto in rete, mentre Errani è entrata a rete sulla diagonale della avversaria. Un punto è stato vinto in rete da Siegemund con un colpo di volo di rovescio.