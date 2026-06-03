LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 6-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | primo set dominato dalla coppia azzurra!
Durante la partita di doppio femminile in corso a Roland Garros 2026, la coppia italiana composta da Errani e Vavassori ha vinto il primo set con il punteggio di 6-1 contro la coppia formata da Siegemund e Roger-Vasselin. Nel corso del primo set, Errani ha commesso un lob corto, mentre Siegemund ha risposto con una volée. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Corto il lob di Errani, Siegemund trova la volée. Seconda palla. Serve il francese ad inizio del secondo set. 6-1 Il primo set è degli azzurri, dominio totale! In 26 minuti, Errani e Vavassori conquistano il primo parziale. 40-30 In rete il cross di dritto di Roger-Vasselin, che continua a sbagliare. Set point! 30-30 Non trova il campo la volée di Vavassori. Seconda palla. 30-15 Atterra in campo il dritto di Errani. 15-15 Cerca il passante Siegemund con il rovescio lungolinea ma la palla finisce in rete. 0-15 Esce il dritto in side in di Sara. 5-1 Servizio e dritto out di Roger-Vasselin! Doppio break, con Errani che può chiudere il parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
Vavassori/Errani v Roger-Vasselin/Rakotomanga Rajaonah Extended Highlights | United Cup 2026
Notizie e thread social correlati
LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin 0-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: inizia la semifinale della coppia azzurra!La semifinale di doppio tra Errani/Vavassori e Siegemund/Roger-Vasselin è iniziata con il punteggio di 0-0.
LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la finaleDurante i quarti di finale di doppio misto a Roland Garros 2026, Errani e Vavassori hanno affrontato Siegremund e Roger-Vasselin in diretta streaming.
Temi più discussi: LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la finale; Errani/Vavassori in semifinale nel doppio misto; Errani/Vavassori-Siegemund/Roger Vasselin oggi in tv, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming.
FORZA RAGAZZI! Oggi al Roland Garros sarà una giornata da vivere tutta d’un fiato! Flavio Cobolli vs Felix Auger-Aliassime ore 14:00 Sara Errani / Andrea Vavassori vs Laura Siegemund / Édouard Roger-Vasselin ore 15:30 Matteo Berrettini vs M facebook
LIVE Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 La nostra coppia Slam non è l'unica rappresentanza italiana di quest'oggi al Roland Garros visto che ... oasport.it
Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingMercoledì 3 giugno Sara Errani e Andrea Vavassori saranno nuovamente protagonisti nel tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026. Gli azzurri, ... oasport.it