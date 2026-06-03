LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 6-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | primo set dominato dalla coppia azzurra!

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita di doppio femminile in corso a Roland Garros 2026, la coppia italiana composta da Errani e Vavassori ha vinto il primo set con il punteggio di 6-1 contro la coppia formata da Siegemund e Roger-Vasselin. Nel corso del primo set, Errani ha commesso un lob corto, mentre Siegemund ha risposto con una volée. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Corto il lob di Errani, Siegemund trova la volée. Seconda palla. Serve il francese ad inizio del secondo set. 6-1 Il primo set è degli azzurri, dominio totale!  In 26 minuti, Errani e Vavassori conquistano il primo parziale. 40-30 In rete il cross di dritto di Roger-Vasselin, che continua a sbagliare. Set point! 30-30 Non trova il campo la volée di Vavassori. Seconda palla. 30-15 Atterra in campo il dritto di Errani. 15-15 Cerca il passante Siegemund con il rovescio lungolinea ma la palla finisce in rete. 0-15 Esce il dritto in side in di Sara. 5-1 Servizio e dritto out di Roger-Vasselin! Doppio break, con Errani che può chiudere il parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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