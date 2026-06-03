LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 6-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | primo set dominato dalla coppia azzurra!

Notizia in breve

Durante la partita di doppio femminile in corso a Roland Garros 2026, la coppia italiana composta da Errani e Vavassori ha vinto il primo set con il punteggio di 6-1 contro la coppia formata da Siegemund e Roger-Vasselin. Nel corso del primo set, Errani ha commesso un lob corto, mentre Siegemund ha risposto con una volée. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.