LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 6-1 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di secondo set

Notizia in breve

Nel secondo set, il punteggio è 6-1 1-2 con nessun break nel primo gioco. Il giocatore francese ha realizzato un smash perfetto, portandosi sul 40-0. Vavassori ha risposto con un rovescio che è uscito, portando il punteggio a 30-0. La partita è in corso sul campo principale di un torneo del Grande Slam. Aggiornamenti in tempo reale segnalano che la partita sta proseguendo senza interruzioni.