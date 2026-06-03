LIVE Errani Vavassori-Siegemund Roger-Vasselin 6-1 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di secondo set

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel secondo set, il punteggio è 6-1 1-2 con nessun break nel primo gioco. Il giocatore francese ha realizzato un smash perfetto, portandosi sul 40-0. Vavassori ha risposto con un rovescio che è uscito, portando il punteggio a 30-0. La partita è in corso sul campo principale di un torneo del Grande Slam. Aggiornamenti in tempo reale segnalano che la partita sta proseguendo senza interruzioni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Smash perfetto del transalpino. 30-0 Esce la risposta di rovescio di Vavassori. Seconda da sfruttare. 15-0 Ace di Roger-Vasselin. Francese al servizio. 2-2 Soffriamo ma teniamo il servizio con il passante di rovescio di Sara! Altra seconda. 40-30 Dritto potente di Vavassori. Seconda. 30-30 Entra a rete Siegemund. 30-15 Questa volta il torinese chiude a rete. 15-15 Si arrampica in cielo Andrea per chiudere la volée alta ma la palla esce. 15-0 Esce lo schiaffo al volo di Siegemund. Seconda palla. Errani alla battuta. 1-2 Schiaffo al volo della tedesca. 40-15 Troppo forte il dritto di Errani, non gestisce la volée Siegemund. 🔗 Leggi su Oasport.it

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