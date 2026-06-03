Alle 15:51, l’azzurro Flavio Cobolli si trova in campo contro Auger Aliassime a Roland Garros 2026. I precedenti favoriscono Cobolli, che ha vinto entrambi i incontri precedenti contro il canadese. La partita si sta svolgendo in diretta, mentre sui campi si registra anche un momento di sorpresa con un’eliminazione inaspettata di Sabalenka.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:51 L’azzurro deve fare affidamento ai precedenti favorevoli, 2-0 per Flavio Cobolli. 15:49 Si gioca il 3° quarto di finale, quello della parte bassa della prima metà di tabellone di singolare maschile al Roland Garros 2026. Per chi vince uno tra Arnaldi e Berrettini! PERDE SABALENKA! Addirittura il tracollo, 6-0 nel set decisivo. Ora Cobolli-Aliassime! 15:13 Dobbiamo attendere, ma niente ci toglierà i due quarti di finale maschili! Siamo clamorosamente al terzo sul centrale dopo che Sabalenka avanti 4-1 30-0 nel secondo set lo ha perso 5-7. Pensatela così amici di OA Sport, non aspetteremo neanche... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026 in DIRETTA: shock Sabalenka, ma ci siamo!

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FLAVIO COBOLLI VS FELIX AUGER ALIASSIME ROLAND GARROS REACCIÓN EN VIVO

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