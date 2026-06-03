LIVE Cobolli-Auger Aliassime Roland Garros 2026 in DIRETTA | manca sempre meno!

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 14:55, Sabalenka conduce 6-3, 4-3 contro Shnaider, prima di passare al match di Flavio Cobolli. Poco prima, alle 14:04, Sabalenka aveva già vinto il primo set 6-3 e si trovava in vantaggio 5-1 nel secondo. La partita tra Cobolli e Auger Aliassime si svolge in diretta dal Roland Garros 2026, con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:55 Sabalenka avanti 6-3, 4-3 in vantaggio contro Shnaider, poi sarà la volta di Flavio Cobolli! 14:04 Sabalenka saldamente avanti 5-1 contro Shnaider. Poi toccherà a Flavio Cobolli sfidare Felix Auger-Aliassime! 13.05 Concluso il primo quarto femminile! La polacca Chwalinska non smette di sognare e giunge in semifinale battendo Kalinskaya 7-6, 6-3! Ora Sabalenka, poi il romano. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di quarti di finale del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI a Felix AUGER-ALIASSIME, ci si gioca la semifinale! Il romano si gioca la storia contro il canadese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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