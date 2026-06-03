Al Roland Garros 2026, il match tra Cobolli e Auger Aliassime sta proseguendo, con la possibilità di raggiungere le semifinali in palio. La partita si sta svolgendo in diretta, mentre gli appassionati seguono gli aggiornamenti in tempo reale. La sfida si annuncia combattuta, con entrambi i tennisti impegnati a superarsi per avanzare nel torneo. Restano da vedere gli sviluppi finali, con i fan che attendono i risultati definitivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di quarti di finale del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI a Felix AUGER-ALIASSIME, ci si gioca la semifinale! Il romano si gioca la storia contro il canadese. La semifinale a Parigi vorrebbe dire non solo l’ingresso per la prima volta in carriera nei primi dieci giocatori del mondo, ma anche issarsi in un club che solo Jannik Sinner, Adriano Panatta e Marco Cecchinato hanno varcato nell’era open. Per la verità anche uno tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi ci giungerà a breve, nella terda serata parigina. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Oasport.it - LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026 in DIRETTA: possibile battaglia con in palio la semifinale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

Notizie e thread social correlati

LIVE Cobolli-Tien, Roland Garros 2026 in DIRETTA: possibile battaglia contro il talentuoso americanoAl Roland Garros 2026, si prevede una possibile sfida tra il giocatore italiano e un avversario statunitense di talento.

Sinner-Auger Aliassime LIVE, in diretta oggi dalle 13 a Monte Carlo per i quarti: in palio c’è la semifinaleOggi a Monte Carlo si svolgono i quarti di finale del torneo di singolare, con in campo Sinner e Auger Aliassime.

Temi più discussi: Flavio Cobolli ai quarti del Roland Garros 2026 contro Felix Auger-Aliassime: quando gioca, orario e dove vedere la partita · Tennis; LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026 in DIRETTA: possibile battaglia con in palio la semifinale; Cobolli-Auger-Aliassime vale un posto in semifinale: quando e dove vederla; Auger-Aliassime non trema e vola ai quarti di finale.

Dove vedere in tv Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming - x.com

Cobolli-Auger-Aliassime oggi, Roland Garros 2026: orario, tv, programma, streamingPer i quarti di finale della parte alta del tabellone di singolare maschile al Roland Garros 2026 di tennis, il numero 10 del seeding, l'italiano Flavio ... oasport.it

LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026 in DIRETTA: possibile battaglia con in palio la semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'attesissima sfida di quarti di finale del ... oasport.it