roland garros 2026 auger aliassime piega tabilo e incrocia cobolli nei quarti di finale

Nel torneo di Roland Garros 2026, Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero quattro, ha battuto Alejandro Tabilo in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-5, 6-1, in due ore e sei minuti. La vittoria permette al canadese di accedere ai quarti di finale, dove affronterà un avversario ancora da definire. Tabilo, numero 36 del ranking ATP, è stato eliminato negli ottavi di finale.

Negli ottavi di finale del Roland Garros il canadese Felix Auger Aliassime, testa di serie numero quattro, piega il cileno Alejandro Tabilo, numero 36 ATP, 6-3 7-5 6-1 in due ore e sei minuti e stacca il pass per i quarti di finale. Aliassime, nel prossimo turno, sfiderà Flavio Cobolli. Il canadese, dopo aver rimontato da 15-30, sigla l’1-0. Il cileno replica, ai vantaggi, per l’1-1. La testa di serie numero quattro rompe l’equilibrio al quarto gioco, firma il break del 3-1 alla seconda possibilità, annulla due palle per l’immediato 3-2 ed è poi implacabile nei suoi turni di servizio. Aliassime chiude i conti nel nono gioco quando firma il 6-3 alla prima opportunità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Roland Garros 2026: Auger-Aliassime def Burruchaga

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