LIVE Cobolli-Tien Roland Garros 2026 in DIRETTA | possibile battaglia contro il talentuoso americano
Al Roland Garros 2026, si prevede una possibile sfida tra il giocatore italiano e un avversario statunitense di talento. La partita è in corso e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite la diretta live. La competizione coinvolge atleti di alto livello e si svolge nel rispetto delle regole ufficiali del torneo. Gli spettatori sono invitati a consultare le fonti ufficiali per le ultime notizie e i risultati aggiornati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI al predestinato americano Learner TIEN che vale un posto agli ottavi di finale del French Open! Partiamo subito da un fatto: l’americano dovrebbe non avere più energie dopo le clamorose fatiche degli ultimi 10 giorni. Dopo aver sconfitto Alexander Bublik a Roma ed essersi fermato in ottavi di finale contro Rafa Jodar è andato a Ginevra e ha vinto il torneo in finale su Mariano Navone. Si credeva quindi che la vittoria sulla terra in altura non potesse giovare più di tanto alla preparazione per il 2° Slam della stagione, ma questo ragazzo è di un’altra categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Flavio Cobolli vs Wu Yibing | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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