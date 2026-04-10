Sinner-Auger Aliassime LIVE in diretta oggi dalle 13 a Monte Carlo per i quarti | in palio c'è la semifinale

Oggi a Monte Carlo si svolgono i quarti di finale del torneo di singolare, con in campo Sinner e Auger Aliassime. L'incontro in diretta inizia alle 13 e deciderà chi accederà alle semifinali. Sinner, attualmente secondo nel ranking mondiale, arriva da una vittoria al Miami Open e si prepara a disputare il terzo Master 1000 della stagione, il primo su terra rossa.

Sinner sfida Auger Aliassime ai quarti di finale del singolare di Monte Carlo 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Miami Open prosegue nel terzo Master 1000 della stagione, il primo su terra rossa. Oggi sul Campo Centrale Jannik sfida il canadese numero 7 nella Classifica ATP. Con la vittoria di oggi l'italiano avanzerebbe nella semifinale del torneo del Principato, nella corsa alla riconquista del primo posto nel ranking per superare Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it Sinner sfida Auger-Aliassime a Monte Carlo: data, orario e dove vedere i quartiABBONATI A DAYITALIANEWS Data e orario del match Jannik Sinner tornerà in campo domani, venerdì 10 aprile, per affrontare Felix Auger-Aliassime nei... Quando gioca Sinner contro Auger-Aliassime a Monte Carlo, data e orario dei quarti di finaleSinner-Auger-Aliassime nei quarti di finale a Monte Carlo: orario, dove vederla in TV e l'analisi dei precedenti tra il tennista italiano e quello... Temi più discussi: Sinner-Auger Aliassime LIVE alle 13 su Sky; Sinner-Auger-Aliassime, all'ora di pranzo: vale un post per la semifinale; LIVE Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: avversario scomodo, incognita sul fisico; Sinner-Auger Aliassime: orario, dove vederla (tv e streaming) e precedenti. Jannik minaccia Alcaraz nel ranking. Quando gioca Sinner oggi contro Auger-Aliassime a Monte Carlo, data e orario dei quarti di finaleSinner-Auger-Aliassime nei quarti di finale a Monte Carlo: orario, dove vederla in TV e l'analisi dei precedenti tra il tennista italiano e quello canadese ... fanpage.it Sinner-Auger Aliassime oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l'azzurro Jannik Sinner scende in campo ancora una volta in singolare, e lo fa nel match che mette in palio un ... oasport.it Montecarlo, oggi Sinner-Auger Aliassime ai quarti: orario, precedenti e dove vedere il match x.com Si ferma la striscia di set consecutivi, ma non il suo cammino Sinner supera Machac al terzo e conquista un posto nei quarti di finale finale contro Auger-Aliassime @bmwitalia - facebook.com facebook