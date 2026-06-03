Sul centrale di Parigi, l’incontro tra Cobolli e Auger Aliassime si è concluso in modo inatteso, con un “suicidio sportivo” di quest’ultimo. Mentre si attendeva l’inizio dei quarti di finale maschili, il match tra Sabalenka e l’avversaria si è concluso con una rimonta sorprendente, dopo che la player aveva conquistato il secondo set con un vantaggio di 4-1. La giornata di tennis rimane in sospeso, con due quarti ancora da disputare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:13 Dobbiamo attendere, ma niente ci toglierà i due quarti di finale maschili! Siamo clamorosamente al terzo sul centrale dopo che Sabalenka avanti 4-1 30-0 nel secondo set lo ha perso 5-7. Pensatela così amici di OA Sport, non aspetteremo neanche un minuto tra Cobolli – Aliassime e il derby di stasera! 14:55 Sabalenka avanti 6-3, 4-3 in vantaggio contro Shnaider, poi sarà la volta di Flavio Cobolli! 14:04 Sabalenka saldamente avanti 5-1 contro Shnaider. Poi toccherà a Flavio Cobolli sfidare Felix Auger-Aliassime! 13.05 Concluso il primo quarto femminile! La polacca Chwalinska non smette di sognare e giunge in semifinale battendo Kalinskaya 7-6, 6-3! Ora Sabalenka, poi il romano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Auger Aliassime, Roland Garros 2026 in DIRETTA: clamoroso suicidio sportivo sullo Chatrier, l’italian day deve aspettare!

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Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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