Pronostico e quote Felix Auger Aliassime – Flavio Cobolli quarti di finale Roland Garros 03-06-2026

Notizia in breve

Felix Auger Aliassime e Flavio Cobolli si sfideranno nel pomeriggio di mercoledì sui campi di Parigi, quarti di finale di Roland Garros. La partita si terrà sul Philippe-Chatrier e determinerà il primo semifinalista. Il vincitore affronterà in semifinale il vincitore del derby tra Arnaldi e Berrettini, previsto non prima delle 20:15. Le quote e i pronostici indicano un equilibrio tra i due atleti in questa fase del torneo.