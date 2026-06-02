Pronostico e quote Felix Auger Aliassime – Flavio Cobolli quarti di finale Roland Garros 03-06-2026
Felix Auger Aliassime e Flavio Cobolli si sfideranno nel pomeriggio di mercoledì sui campi di Parigi, quarti di finale di Roland Garros. La partita si terrà sul Philippe-Chatrier e determinerà il primo semifinalista. Il vincitore affronterà in semifinale il vincitore del derby tra Arnaldi e Berrettini, previsto non prima delle 20:15. Le quote e i pronostici indicano un equilibrio tra i due atleti in questa fase del torneo.
Felix Auger Aliassime e Flavio Cobolli si affronteranno nel pomeriggio di mercoledì sul “Philippe-Chatrier” per tentare di conquistare un posto in semifinale contro il vincitore del derby tra Arnaldi e Berrettini che si giocherà invece non prima delle ore 20:15. Questo vuol dire che se a prevalere sarà l’azzurro, l’Italia piazzerà un suo rappresentante in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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