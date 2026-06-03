Auger Aliassime ha vinto il secondo e il terzo set contro Cobolli, dopo aver perso il primo. La partita prosegue con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Aliassime ha messo a segno un servizio vincente e un colpo in out di Cobolli. La partita si sta giocando a Roland Garros 2026 e il giocatore romano si trova a un passo dalla vittoria.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 SEEEEERVIZIO VINCENTE! 30-15 CHE REGALO di Auger Aliassime! Rovescio in palleggio out. 15-15 Sbaglia di poco la soluzione anomala perfetta ad Aliassime fermo. Di pochissimo! Va bene Flavio, continuiamo! 15-0 Favoloso rovescio dal centro, costretto allo spostamento sul rovescio Auger Aliassime. Seconda 5-4 A zero il canadese. 40-0 Servizio dritto e smash Auger Aliassime. 30-0 Quando è sotto magicamente Auger Aliassime lascia fermo il rivale in risposta. 15-0 Parte bene nel 9° gioco Auger Aliassime. 5-3 SIIIIII! CONFERMA IL BREAKKK! Dritto perentorio in cross! Annullate due chance del contro break! Pesantissimo! Ace tolto dal nastro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Auger Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano non trema, è a un set dal paradiso!

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Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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