LIVE Cobolli-Auger Aliassime 4-6 6-4 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il romano si è salvato da 0-40!

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Auger Aliassime ha vinto il secondo set contro Cobolli 6-4 e conduce 2-3 nel terzo, con il romano che si è salvato da una situazione 0-40. Nel game in corso, il canadese ha messo a segno un servizio e un dritto, portandosi a 40-0. La partita si sta svolgendo al Roland Garros 2026, con aggiornamenti disponibili in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 In un amen Auger Aliassime. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Altra prima. Scappa via subito questo gioco per il romano. 15-0 Servizio a segno centrale di Auger Aliassime. 2-2 SIII! Chiude il game il romano, era 0-40! A-40 Molto bene, gratuito di rovescio! 40-40 Non si chiude il 4° gioco nonostante fosse entrato il kick. Ancora vantaggi, siamo a 2h08! A-40 Appena a rete la palla corta! Grazie Felix! 40-40 RISALEEEE Cobolli! Largo il dritto difensivo di Auger Aliassime. Seconda 30-40 La prima alla T ci corre in soccorso! 15-40 Si divora il break con il dritto comodissimo out Auger Aliassime. 0-40 Tre chance di break Auger Aliassime. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Félix Auger-Aliassime vs Flavio Cobolli | Roland Garros 26 | Risultato in Diretta & Commento

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