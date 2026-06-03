Aliassime ottiene un break decisivo e conquista il primo set contro Cobolli con il punteggio di 6-4. Nel corso del game, il canadese ha messo a segno un servizio e un dritto perentorio, portandosi sul 40-40, poi ha ottenuto il punto con un rovescio lungoriga vincente. La partita prosegue con equilibrio, ma il break rappresenta un momento chiave del primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio e dritto perentorio. 40-A Rovescio lungoriga vincente! PALLA BREAK, sarebbe fondamentale. 40-40 Risposta aripionata, scambio che è partito, punto giunto grazie al gratuito di dritto del rivale. 40-30 Accorcia le distanze il romano nel 1° gioco del 2° set. 40-15 Servizio esterno e smash. 30-15 Servizio e dritto Auger Aliassime. 15-15 Doppio fallo. Quarto! 15-0 Serve prima il canadese nel 2° set. Auger Aliassime-Cobolli 6-4! Altro errore di dritto del romano, primo set che sfugge. 40-A Esce davvero di poco il passante di dritto del romano. 40-40 Si torna pari. Risposta nei piedi e dritto perentorio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Auger Aliassime 4-6, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break decisivo del canadese per il 1° set

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Flavio Cobolli vs Felix Auger Aliassime | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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