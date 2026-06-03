Nel match di Roland Garros, Cobolli si trova a servire per il match in un momento decisivo. Attualmente il punteggio è 5-4, con Auger Aliassime che ha appena vinto il suo servizio a zero. Se Cobolli riesce a vincere questo game, si qualificherà per la finale, che si giocherà domenica prossima. La partita è in corso e il pubblico aspetta il prossimo scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A breve Cobolli servirà per scrivere la storia. Se fa questo game, abbiamo sicuramente un azzurro nella finale di domenica prossima! 5-4 A zero Auger Aliassime. 40-0 Volèe di rovescio vincente. 30-0 Ancora un errore in risposta. Il romano non ha paura di servire per la partita! 15-0 Non risponde all’ottima seconda slice il romano. 5-3 Il nastro aveva messo il canadese ancora nel punto! Il romano ha giocato una contro smorzata stretta incredibile! 40-30 Si riapre il game. Rovescio lungoriga vincente Auger Aliassime. 40-15 Largo il difficile inside in del romano. 40-0 Pauroso cross vincente di dritto in corsa! Decimo quindici di fila al servizio per il romano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Auger Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 5-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: game più importante della carriera del romano!

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LIVE Félix Auger-Aliassime vs Flavio Cobolli | Roland Garros 26 | Risultato in Diretta & Commento

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