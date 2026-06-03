Nel quarto set, il canadese serve per il match con il punteggio di 2-1. Nel gioco decisivo, il tennista romano ha raggiunto il punteggio di 30-30, con un punto importante in corso. Durante lo scambio, Auger Aliassime ha commesso un errore di rovescio pesante, che ha portato al punto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 A trenta il romano, che tensione. Questo è stato un game vitale! 40-30 Errore di rovescio pesante di Auger Aliassime nello scambio. 30-30 Risposta nei piedi, l’azzurro deve servire il kick però da sinistra. 30-15 Non ci sono più ace da un po’, ma questa prima vale come un servizio vincente, e lo è! 15-15 Pauroso inside in vincente dopo la seconda in kick. 0-15 Eh addirittura il rovescio lungoriga a segno del canadese. Dobbiamo assolutamente rintuzzare! 1-2 A quindici Auger Aliassime. 40-15 Risposta vincente. 40-0 Servizio e strettino di dritto. 30-0 Servizio in kick e rovescio vincente lungoriga. 15-0 Lungo il dritto difensivo del romano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Auger Aliassime 4-6, 6-4, 6-4, 1-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: serve prima il canadese nel 4° set

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LIVE Félix Auger-Aliassime vs Flavio Cobolli | Roland Garros 26 | Risultato in Diretta & Commento

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