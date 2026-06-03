LIVE Berrettini-Arnaldi Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurri in campo in serata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.21 Felix Auger Aliassime ha vinto il primo set contro Flavio Cobolli per 6 giochi a 4. Al termine di quest’incontro, ma non prima delle 20.15, toccherà a Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. 17.20 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Arnaldi. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, valevole come ultimo quarto di finale del Roland Garros 2026. Si tratta appena del secondo derby azzurro della storia che mette in palio l’accesso alla semifinale di uno Slam (nel singolare maschile), dopo il successo di Jannik Sinner su Lorenzo Musetti allo US Open 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Berrettini vs Arnaldi Quarter-final Head-to-Head | Roland-Garros 2026 | Roland-Garros 2026

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