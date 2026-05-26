LIVE Arnaldi-Griekspoor Roland Garros 2026 in DIRETTA | giocatori in campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 10:58 In caso di vittoria salta via virtualmente un po’ di giocatori e si rimette a pochissimi punti di distanza dalla top 100. La stagione su erba rappresenterà poi una bella occasione poiché nella passata stagione il ligure non vinse neanche una partita sui prati, si potrà quindi tornare nelle posizioni che ad Arnaldi competono, ma prima c’è un French Open da giocare! 10:55 Arnaldi che al momento si trova in 115^ posizione virtuale a seguito dei 40 punti scalati del secondo turno nel 2025, quando vinse quel match pazzesco rimontando da 0-2 contro Felix Auger Aliassime per poi arrendersi a Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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