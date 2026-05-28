Al quarto set, il tennista ligure ha ottenuto un break sul punteggio di 3-2. In precedenza, nel set, ha perso il secondo parziale 7-5 dopo aver vinto il primo 7-6. La partita tra Arnaldi e Tsitsipas è in corso, con il punteggio attuale di 3-2 nel quarto set. Durante lo scambio, il giocatore ha commesso un doppio fallo, portando a un punto per l'avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 DOOOOOOOOPPIO FALLO! Quarto! BREEEEEAK! Seconda 15-40 E allora, risposta vincente di rovescio. Non ha un briciolo di timore Matteo! Alè! Seconda 15-30 Errore di rovescio del greco, occhio! 15-15 Gran seconda di Tsitsipas. 0-15 Attenzione, lungo il dritto del greco. 2-2 A quindici Arnaldi! 40-15 In rete il rovescio di Tsitsipas. 30-15 Non contiene con lo slice Tsitsipas. 15-15 Addirittura il rovescio lungoriga vincente di Tsitsipas. 15-0 Servizio vincente di Arnaldi. 1-2 A trenta Tsitsipas. 40-30 Servizio, dritto e volèe comoda. 30-30 Doppio fallo! 30-15 Accompagna out la pallina dopo la prima slice Tsitsipas. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-7, 6-3, 3-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: c’è il break del ligure nel 4° set!!

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Arnaldi vs Tsitsipas ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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