Durante il primo set di un match di Roland Garros 2026, Arnaldi ha conquistato il vantaggio sul punteggio di 4-3, superando Berrettini. Nel corso del game, Arnaldi ha servito un ace, portandosi sul 30-30, mentre Berrettini ha risposto con un colpo corto. Successivamente, Berrettini ha cercato di attaccare, ma ha commesso un errore e ha spedito il dritto in corridoio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ace! 15-30 La risposta di Arnaldi è corta. Berrettini aggredisce ma è impreciso e spedisce il dritto in corridoio. Undicesimo gratuito con questo colpo per il romano 15-15 Berrettini si incarta sul dritto e lo spedisce in rete 15-0 In rete il dritto di Arnaldi. 3-4 Gioco Arnaldi: grandissima difesa del ligure che tiene bene sulle accelerazioni di dritto di Berrettini, il quale gioca poi una smorzata leggermente lunga. Arnaldi ci arriva ed incrocia il recupero, forzando il romano all’errore. 40-30 Ancora un gratuito di dritto per Berrettini 30-30 Il back di rovescio del romano si ferma a metà rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Berrettini-Arnaldi 3-4, Roland Garros 2026 in DIRETTA: sorpasso del ligure nel 1° set

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[LIVE] Berrettini vs Arnaldi | QUARTERFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats

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