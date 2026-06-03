Durante il match di Roland Garros, il giocatore italiano ha ottenuto un break portandosi sul 5-7, 2-5. Il suo avversario, in difficoltà, sembra aver preso il comando del set. I compagni di squadra di Berrettini si sono alzati in piedi, ma il tennista appare visibilmente in affanno e potrebbe non essere in grado di proseguire. La partita prosegue con il giocatore romano che sembra voler continuare nonostante le condizioni fisiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Nell’angolo di Berrettini sono tutti in piedi. La sensazione è che il romano voglia continuare ma non può farlo. 2-5 Gioco Arnaldi: il ligure manovra bene. Berrettini ora è pesantemente limitato negli spostamenti. Il romano si porta la maglietta al volto. 40-0 Arnaldi lavora bene verso l’angolo scoperto. Berrettini si allunga in corsa. Sia il fratello Jacopo che Bega gli dicono chiaramente di fermarsi qui. 30-0 Berrettini prova ad accelerare, Arnaldi tiene bene e poi chiude il punto. Dall’angolo di Berrettini arrivano segnali tutt’altro che positivi verso il romano. Jacopo fa segno al fratello di fermarsi, lo segue Bega. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Berrettini-Arnaldi 5-7, 2-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break del ligure, romano non al meglio

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LIVE Berrettini vs Arnaldi | Roland Garros 2026 | Quarto di Finale

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