LIVE Berrettini-Arnaldi 3-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | doppio break per il romano

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Berrettini ha ottenuto un doppio break e conduce 3-0 nel terzo set contro Arnaldi. Al momento, il punteggio è 40-40, con Arnaldi che risponde con una palla profonda e potente. Berrettini appare lento in uscita dal servizio e commette un errore mettendo in rete il colpo. La partita è in corso sul Campo Centrale di Roland Garros, con il romano in vantaggio nel match.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Risposta carica e profonda per Arnaldi. Berrettini è lento in uscita dal servizio e mette in rete il colpo. A-40 Prima al centro e dritto a chiudere. 40-40 Arnaldi contiene le accelerazioni di Berrettini, ribalta lo scambio, verticalizza con il dritto lungolinea ma vanifica tutto stringendo troppo la volee e spedendola nella propria metà campo. 40-A Berrettini opta per una soluzione al corpo. Arnaldi mette la racchetta e para come può, dando vita ad una traiettoria fortunosa che costringe il romano a correre in avanti senza però trovare il campo. Seconda 40-40 Ace! Servizio al centro a 198 kmh. 40-A Splendida palla corta di Arnaldi, che segue la palla a rete e gioca il lob al volo vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

live berrettini arnaldi 3 0 roland garros 2026 in diretta doppio break per il romano
© Oasport.it - LIVE Berrettini-Arnaldi 3-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: doppio break per il romano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BERRETTINI vs ARNALDI LIVE | Roland Garros 2026 Quarti | Risultato in Tempo Reale & Commento

Video BERRETTINI vs ARNALDI LIVE | Roland Garros 2026 Quarti | Risultato in Tempo Reale & Commento

Notizie e thread social correlati

LIVE Berrettini-Rinderknech 3-2, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il francese si salva dal doppio breakBerrettini e Rinderknech sono in campo per il quinto set a Roland Garros 2026, con l’italiano che ha appena servito un ace esterno e ora conduce...

LIVE Berrettini-J. Cerundolo 6-3 7-6 2-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: break sorprendente dell’argentino, calo del romanoDurante il match a Roland Garros, l'argentino ha ottenuto un break inaspettato nel terzo set, mentre il romano ha mostrato un calo di rendimento.

Temi più discussi: Berrettini-Arnaldi oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Berrettini-Arnaldi, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Berrettini-Arnaldi oggi al Roland Garros, a che ora si gioca e dove vedere il derby italiano in TV e streaming; LIVE Roland Garros: Arnaldi batte Tiafoe in un match folle! Derby ai quarti con Berrettini.

berrettini arnaldi live berrettini arnaldi 3DIRETTA | Berrettini Arnaldi (risultato 0-0) video streaming tv: ecco il derby a Parigi! (oggi 3 giugno 2026)Diretta Berrettini Arnaldi Roland Garros 2026 streaming video tv: inedito e inaspettato derby italiano nei quarti di finale dello Slam di Parigi. ilsussidiario.net

berrettini arnaldi live berrettini arnaldi 3Berrettini-Arnaldi LIVE al Roland Garros, il risultato in diretta: chi vince è in semifinale a ParigiLa diretta di Berrettini-Arnaldi oggi al Roland Garros 2026: la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web