Berrettini ha ottenuto un doppio break e conduce 3-0 nel terzo set contro Arnaldi. Al momento, il punteggio è 40-40, con Arnaldi che risponde con una palla profonda e potente. Berrettini appare lento in uscita dal servizio e commette un errore mettendo in rete il colpo. La partita è in corso sul Campo Centrale di Roland Garros, con il romano in vantaggio nel match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Risposta carica e profonda per Arnaldi. Berrettini è lento in uscita dal servizio e mette in rete il colpo. A-40 Prima al centro e dritto a chiudere. 40-40 Arnaldi contiene le accelerazioni di Berrettini, ribalta lo scambio, verticalizza con il dritto lungolinea ma vanifica tutto stringendo troppo la volee e spedendola nella propria metà campo. 40-A Berrettini opta per una soluzione al corpo. Arnaldi mette la racchetta e para come può, dando vita ad una traiettoria fortunosa che costringe il romano a correre in avanti senza però trovare il campo. Seconda 40-40 Ace! Servizio al centro a 198 kmh. 40-A Splendida palla corta di Arnaldi, che segue la palla a rete e gioca il lob al volo vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Berrettini-Arnaldi 3-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: doppio break per il romano

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BERRETTINI vs ARNALDI LIVE | Roland Garros 2026 Quarti | Risultato in Tempo Reale & Commento

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