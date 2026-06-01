LIVE Arnaldi-Tiafoe 2-1 Roland Garros 2026 in DIRETTA | c’è il break del ligure!

Durante il match di Roland Garros, Arnaldi ha ottenuto un break nel terzo set contro Tiafoe. Dopo un primo tentativo fallito, il giocatore ligure ha realizzato con un rovescio lungo riga. Successivamente, ha avuto un’altra opportunità di punto, conclusa con un dritto in diagonale. In quel momento, il punteggio segnava 30-40, e Arnaldi ha concluso con un ace, portandosi sul 2-1 nel set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Break! Al secondo tentativo a segno Arnaldi ancora con la risposta di rovescio lungoriga! 30-40 Arriva la chance anche per Arnaldi, clamoroso dritto in corsa diagonale, fiammata! 30-30 Ace. 15-30 Servizio rovescio contropiede e smash. 0-30 Risposta profonda di dritto, dà il punto! 0-15 Sbaglia di dritto Tiafoe. 1-1 Servizio vincente, siamo già a 15? di gioco! A-40 Dritto vincente. 40-40 Ancora parità. Errore di dritto. A-40 Palla corta, la prima! 40-40 Annullata con la prima! 40-A Di nuovo aggressivo Tiafoe, e di nuovo palla break. 40-40 Gran passante di dritto dell’americano. A-40 Ace. 40-40 Altra prima e altro punto! 30-40 Con la prima esterna Arnaldi! 15-40 Altra risposta a segno e arriva la prima palla break per Tiafoe. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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