CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.39 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Berrettini-Arnaldi. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 22.38 Grazie a questa vittoria Arnaldi sale virtualmente alla posizione numero 34 del ranking ATP. Non si tratta del best ranking per il ligure, che ad agosto 2024 ha raggiunto la trentesima posizione della classifica mondiale. 22.37 Per Arnaldi continua il torneo da sogno che gli permette di mettersi definitivamente alle spalle una delle pagine più buie della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Berrettini-Arnaldi 5-7, 2-5 rit. Roland Garros 2026 in DIRETTA: atroce disdetta, il romano alza bandiera bianca per un ennesimo infortunio

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