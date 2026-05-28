Durante il match di Roland Garros, il tennista greco ha chiesto un timeout medico, con segnalazioni di possibili problemi agli addominali. La partita tra Arnaldi e Tsitsipas prosegue con il punteggio di 7-6, 5-7, 2-1. La sessione è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:10 Partiti i 3? Forse problema agli addominali addirittura. Dottore in campo per il greco. Problemi respiratori? Gli sta toccando le costole dalla parte del fegato! 2-1 A quindici il ligure. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Servizio vincente! 15-15 Gravissimo errore di dritto in comando di Tsitsipas. 0-15 Sbaglia di dritto dopo la prima Arnaldi. 1-1 A trenta Tsitsipas. 40-30 Ace. 30-30 Attenzione, gratuito di dritto Tsitsipas! 30-15 Prima vincente. 15-15 Rocambolesco punto, lo vince Arnaldi perché il greco non trova la coordinazione per issarsi sullo smash. 15-0 Gran dritto dopo il servizio di Tsitsipas. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tsitsipas 7-6 5-7, 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: medical timeout per il greco

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Stefanos Tsitsipas vs Matteo Arnaldi | French Open Round 2 | Roland Garros | Preview & Prediction

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