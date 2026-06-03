All’inizio del secondo set, Arnaldi ha ottenuto un break immediato, portandosi sul 2-0. Berrettini ha perso il controllo del rovescio lungolinea, che ha portato al break.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Break Arnaldi: Berrettini perde il controllo del rovescio lungolinea. 40-A Arnaldi aggancia la palla in scivolata e trova il passante con il rovescio lungolinea. 40-40 Berrettini perde il controllo del colpo in uscita dal servizio. Berrettini aveva giocato nuovamente una prima a tre quarti in kick 40-30 Doppio fallo. 40-15 Prima ad uscire e smorzata dalla parte opposta. Arnaldi era finito quasi sugli spalti in risposta, facendo passare la palla sopra il paletto 30-15 Attacco in contropiede di Berrettini. Arnaldi rimane in quell’angolo ma il romano gioca una stop volley perfetta. 15-15 Berrettini perde il controllo del dritto dal centro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Berrettini-Arnaldi 5-7, 0-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA: break in apertura di 2° set

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LIVE Berrettini vs Arnaldi | Roland Garros 2026 | Quarto di Finale

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