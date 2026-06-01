LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di secondo set

Notizia in breve

Matteo Berrettini sta affrontando J. Cerundolo nel secondo set a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 6-3 1-2. Non sono stati registrati break nel primo gioco del set. In questa fase, Berrettini ha tentato una risposta di rovescio, ma il punto è uscito. La partita prosegue con Cerundolo al servizio, mentre i tifosi seguono aggiornamenti in tempo reale. Il match è trasmesso in diretta e può essere seguito online.