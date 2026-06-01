LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 1-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di secondo set
Matteo Berrettini sta affrontando J. Cerundolo nel secondo set a Roland Garros 2026, con il punteggio attuale di 6-3 1-2. Non sono stati registrati break nel primo gioco del set. In questa fase, Berrettini ha tentato una risposta di rovescio, ma il punto è uscito. La partita prosegue con Cerundolo al servizio, mentre i tifosi seguono aggiornamenti in tempo reale. Il match è trasmesso in diretta e può essere seguito online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 1-2 Esce la risposta di rovescio di Matteo. Ancora seconda. 40-30 Esce di poco il dritto lungolinea in top spin di Berrettini. Seconda palla da sfruttare. 30-30 Doppio fallo! Seconda da sfruttare per pareggiare il game. 30-15 Prima esterna vincente. 15-15 Smash vincente di Cerundolo. 0-15 Esce il rovescio lungolinea dell’argentino. Seconda palla. 1-1 Ace per pareggiare senza problemi. 40-15 In corridoio la risposta di dritto di Cerundolo. 30-15 Slice esterno vincente! 15-15 Che colpo di Berrettini che chiude il dritto a rimbalzo. 0-15 Dritto vincente di Cerundolo dal centro del campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Juan M. CERUNDOLO vs Matteo BERRETTINI | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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