Durante la partita tra Berrettini e Arnaldi al Roland Garros 2026, il punteggio è 4-5 per Arnaldi nel primo set. Berrettini ha servito un ace a 212 kmh e ha commesso 17 errori gratuiti con il dritto. La partita è in corso e si stanno giocando le fasi decisive del primo set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ace! Servizio al centro a 212 kmh. Berrettini ha già commesso 17 errori gratuiti con il dritto. 0-30 Berrettini resta lontano dalla palla e mette in rete il dritto in uscita dal servizio. 0-15 Arnaldi fa muovere Berrettini, che mette in rete il dritto lungolinea in corsa. 4-5 Gioco Arnaldi: la risposta di dritto di Berrettini termina lunga. 40-15 Ace! Servizio ad uscire a 206 kmh. 30-15 Prima al centro e smorzata per Arnaldi. Berrettini ci arriva, ma il ligure trova uno splendido lob ad una mano per poi chiudere con una nuova palla corta 15-15 Berrettini trova grande profondità con il dritto incrociato e forza l’errore di Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Berrettini-Arnaldi 4-5, Roland Garros 2026 in DIRETTA: fasi decisive del 1° set

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LIVE Berrettini vs Arnaldi | Roland Garros 2026 | Quarto di Finale

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