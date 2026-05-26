LIVE Arnaldi-Griekspoor 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | fasi cruciali di 1° set
Durante la partita tra Arnaldi e Griekspoor a Roland Garros 2026, il punteggio del primo set è 4-3. Nel corso della fase cruciale, sono stati registrati alcuni scambi chiave, con un punteggio di 40-40 e successivamente un punto vinto da uno dei due giocatori. In un momento successivo, si è verificato un punto gratuito assegnato a uno dei contendenti. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima vincente. C’è da avere pazienza. 40-A Altro gratuito. Dai, sembra che la difesa di Arnaldi possa avere la meglio. 40-40 Sbaglia di rovescio Griekspoor. 40-30 Servizio e dritto. Impeccabile questa volta. 30-30 Mamma mia, cosa non chiude ancora Griekspoor. Largo di poco il recupero di Arnaldi. 15-30 E allora: doppio fallo e chance per Arnaldi! 15-15 Favolosa stop volley di rovescio Griekspoor. 0-15 Passa con il rovescio Arnaldi. Con la difesa sta portando dalla sua parte il primo set. 4-3 Con la smorzata chiude il settimo game l’azzurro. 40-30 Sbaglia da fondo con il dritto Arnaldi, errore indolore visto che poteva essere 0-40 in questo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE GRIEKSPOOR - ARNALDI PRIMO TURNO ROLAND GARROS
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