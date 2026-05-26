LIVE Arnaldi-Griekspoor 4-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | fasi cruciali di 1° set

Notizia in breve

Durante la partita tra Arnaldi e Griekspoor a Roland Garros 2026, il punteggio del primo set è 4-3. Nel corso della fase cruciale, sono stati registrati alcuni scambi chiave, con un punteggio di 40-40 e successivamente un punto vinto da uno dei due giocatori. In un momento successivo, si è verificato un punto gratuito assegnato a uno dei contendenti. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.