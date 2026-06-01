Nel secondo set, l’azzurro ha ottenuto un punto con un servizio vincente, seguito da un ace, il quinto del suo match. La partita inizia il secondo set con il ligure in vantaggio 2-1 contro l’avversario. Un game rapido si conclude con un punteggio di 40-0, grazie a un servizio vincente e a un ace. La sfida tra i due tennisti si svolge sul campo di Roland Garros, con aggiornamenti in tempo reale sulla diretta.

0-15 Gran dritto in cross di Tiafoe. Inizia il 2° set con Arnaldi in battuta! Arnaldi-Tiafoe 7-6(5)! In rete il rovescio in palleggio dell’americano, un primo set da 400 capovolgimenti di fronte e da 1h10! 6-4 Vince il primo il ligure grazie allo schema servizio + due dritti! 5-4 Sbaglia l’americano con il rovescio, Arnaldi serve di nuovo per il set. 2-1 Perde subito, ma non è un dramma, il mini break Arnaldi. Risposta vincente di rovescio. 1-0 Fortunato l’azzurro con la traiettoria del dritto che diventa vincente. Mini break! Beffardamente dopo un’ora di gioco siamo ancora nel primo set dopo che per due volte il ligure era avanti un break. 5-5 Dritto sotto la rete dopo la prima. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe 7-6, 2-1, Roland Garros 2026 in DIRETTA: serve prima il ligure nel 2° set

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LIVE Frances Tiafoe vs Matteo Arnaldi | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento

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