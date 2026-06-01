LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 7-6 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break sorprendente dell’argentino calo del romano

Notizia in breve

Durante il match a Roland Garros, l'argentino ha ottenuto un break inaspettato nel terzo set, mentre il romano ha mostrato un calo di rendimento. Attualmente, il punteggio è 6-3, 7-6, con l’argentino in vantaggio 3-2 nel terzo set. Cerundolo ha colpito un slice diagonale che ha portato il punteggio a 40-15. La partita è in corso e la diretta continua.