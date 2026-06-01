LIVE Berrettini-J Cerundolo 6-3 7-6 2-3 Roland Garros 2026 in DIRETTA | break sorprendente dell’argentino calo del romano
Durante il match a Roland Garros, l'argentino ha ottenuto un break inaspettato nel terzo set, mentre il romano ha mostrato un calo di rendimento. Attualmente, il punteggio è 6-3, 7-6, con l’argentino in vantaggio 3-2 nel terzo set. Cerundolo ha colpito un slice diagonale che ha portato il punteggio a 40-15. La partita è in corso e la diretta continua.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) 40-15 Esce lo slice diagonale di Cerundolo. Seconda da lavorare. 30-15 Servizio e dritto di Berrettini. 15-15 Doppio fallo del romano. Ancora seconda. 15-0 Dritto in side in vincente dell’azzurro. Seconda ad inizio game per Berrettini. 2-4 Quindicesimo ace di Cerundolo. 40-0 Smash vincente. Seconda per riaprire il game. 30-0 Non resta in campo il passante di dritto lungolinea di Berrettini. 15-0 Continua a macinare ace Cerundolo, è il quattordicesimo. 2-3 Altro dritto in rete, c’è il break dell’argentino. Niente prima. 15-40 Scappa via il rovescio italiano, ci sono due palle break da annullare. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE Juan M. CERUNDOLO vs Matteo BERRETTINI | Roland Garros 2026 | Risultato in Diretta & Commento
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