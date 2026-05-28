LIVE Berrettini-Rinderknech 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il francese si salva dal doppio break

Notizia in breve

Berrettini e Rinderknech sono in campo per il quinto set a Roland Garros 2026, con l’italiano che ha appena servito un ace esterno e ora conduce 40-40. Rinderknech ha salvato un doppio break, mentre sull’ultimo scambio la palla corta si è fermata sul nastro. La partita continua con il punteggio di 3-2 in favore di Berrettini.