LIVE Berrettini-Rinderknech 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il francese si salva dal doppio break
Berrettini e Rinderknech sono in campo per il quinto set a Roland Garros 2026, con l’italiano che ha appena servito un ace esterno e ora conduce 40-40. Rinderknech ha salvato un doppio break, mentre sull’ultimo scambio la palla corta si è fermata sul nastro. La partita continua con il punteggio di 3-2 in favore di Berrettini.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio esterno vincente dell’italiano. 30-40 Stesso schema, ma stavolta la palla corta si ferma sul nastro. 30-30 Servizio esterno e palla corta vincente di Berrettini. 15-30 Servizio vincente al centro del n.105. 0-30 Doppio fallo di Berrettini. Dal possibile doppio break al rischio di contro-break. 0-15 Largo il diritto a sventaglio dell’azzurro. 3-2 Berrettini stecca di diritto. A-40 Lungo il diritto dell’azzurro. 40-40 Ace esterno del n.25. 30-40 Servizio e diritto incrociato del francese. 15-40 Sul nastro la palla corta di Rinderknech. 15-30 Attacco di Berrettini, passante di rovescio vincente del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it
BERRETTINI parte bene: Fucsovics battuto in 4 set, ora Rinderknech | HIGHLIGHTS | Roland Garros 2026
Notizie e thread social correlati
LIVE Berrettini-Rinderknech, Roland Garros 2026 in DIRETTA: esame importante per il romanoAl secondo turno di Roland Garros, il tennista italiano affronta il tedesco Rinderknech in un match che si svolge sulla terra battuta parigina.
LIVE Berrettini-Rinderknech, Roland Garros 2026 in DIRETTA: possibile match tirato in serataMatteo Berrettini affronta Arthur Rinderknech nel secondo turno di Roland Garros 2026.
Temi più discussi: LIVE Berrettini-Rinderknech, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Sabalenka chiude su Jacquemot, dalle 20:15 in campo il romano; Berrettini-Rinderknech oggi, Roland Garros 2026. Orario e dove vederla in tv; Roland-Garros, stasera Berrettini-Rinderknech: orario e dove vederla in tv; Berrettini, buona la prima: battuto Fucsovics.
Berrettini diretta Roland Garros: segui la sfida con Rinderknech di oggi live facebook
LIVE Berrettini-Rinderknech, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Sabalenka avanti su Jacquemot, romano in campo alle 20.15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.07 Sabalenka soffre ma alla fine vince un lungo primo set contro Jacquemot per 7-5. Azzurro in campo alle ... oasport.it
Berrettini diretta Roland Garros: segui la sfida con Rinderknech di oggi liveIl romano vuole ancora stupire sulla terra rossa di Parigi e sfida il francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
' ì #DanieleAzzolini #RobertoBertellino #GianlucaStrocchi @tuttosport 26/05/2026 #Jannik #Sinner #Cobolli #Paolini #RolandGarros @rolandgarros #Berrettini x.com
Conferenza stampa post-partita di Medvedev: Sei così imprevedibile che mi risulta difficile capirti. Ti ho visto perdere 6-0 6-0 da Berrettini, poi quasi battere Sinner a Roma, poi arrivi qui… reddit