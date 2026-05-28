LIVE Berrettini-Rinderknech 3-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA | il francese si salva dal doppio break

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Berrettini e Rinderknech sono in campo per il quinto set a Roland Garros 2026, con l’italiano che ha appena servito un ace esterno e ora conduce 40-40. Rinderknech ha salvato un doppio break, mentre sull’ultimo scambio la palla corta si è fermata sul nastro. La partita continua con il punteggio di 3-2 in favore di Berrettini.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Servizio esterno vincente dell’italiano. 30-40 Stesso schema, ma stavolta la palla corta si ferma sul nastro. 30-30 Servizio esterno e palla corta vincente di Berrettini. 15-30 Servizio vincente al centro del n.105. 0-30 Doppio fallo di Berrettini. Dal possibile doppio break al rischio di contro-break. 0-15 Largo il diritto a sventaglio dell’azzurro. 3-2 Berrettini stecca di diritto. A-40 Lungo il diritto dell’azzurro. 40-40 Ace esterno del n.25. 30-40 Servizio e diritto incrociato del francese. 15-40 Sul nastro la palla corta di Rinderknech. 15-30 Attacco di Berrettini, passante di rovescio vincente del francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

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