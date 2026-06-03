LIVE Berrettini-Arnaldi 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizia il derby azzurro

Il primo set tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini a Roland Garros 2026 è iniziato con un doppio fallo di Arnaldi. Al momento il punteggio è 0-0, con Arnaldi al servizio. La partita è in corso in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Doppio fallo. Al servizio Matteo Arnaldi PRIMO SET 20.31 Termina il warm-up 20.29 Si gioca con il tetto chiuso. 20.28 La tensione che ruolo avrà in quest’incontro? Berrettini ha già giocato partite di questo livello, mentre Arnaldi è alle prime volte. 20.27 È il primo incontro ufficiale tra i due giocatori che però si conoscono molto bene avendo condiviso insieme diversi momento dentro e fuori dal campo. 20.26 Inizia il riscaldamento pre-match 20.24 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 20.23 Entrano in campo Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. 20.20 Arnaldi ha passato in campo 17 ore e 45 minuti, mentre Berrettini 13 ore e 14 minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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[LIVE] Berrettini vs Arnaldi | QUARTERFINALS | Roland Garros 2026 Live Score & Match Stats

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