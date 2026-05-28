LIVE Arnaldi-Tsitsipas 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizia il match dell’azzurro

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il punteggio è 40-40, Tsitsipas si avvicina con un colpo deciso, mentre Arnaldi si muove lentamente e manda fuori la risposta di rovescio. La partita tra i due tennisti è appena iniziata sul campo di Roland Garros, con il punteggio ancora in parità. L’azzurro e il suo avversario si sfidano in un match che si preannuncia intenso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Punta il colpo Tsitsipas, Arnaldi è lento e manda fuori la risposta di rovescio. Non c’è la prima del greco. 40-A Che rovescio di Arnaldi che trova il vincente con il lungolinea in corsa! Palla break. 40-40 Si allunga il game, con il greco che manda in rete un dritto comodo dalla riga di fondo. Seconda. 40-30 Ottima prima esterna per Tsitsipas. 30-30 Finisce in rete il rovescio lungolinea di Arnaldi. Seconda da sfruttare. 15-30 In corridoio il dritto di Tsitsipas. 15-15 Esce la risposta del sanremese. Seconda palla. 0-15 Subito un errore di rovescio per il greco che manda fuori la diagonale. INIZIA IL MATCH. 🔗 Leggi su Oasport.it

live arnaldi tsitsipas 0 0 roland garros 2026 in diretta inizia il match dell8217azzurro
© Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tsitsipas 0-0, Roland Garros 2026 in DIRETTA: inizia il match dell’azzurro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Free analysis of the day Matteo Arnaldi vs Stefanos Tsitsipas Roland Garros Our analysis

Video Free analysis of the day Matteo Arnaldi vs Stefanos Tsitsipas Roland Garros Our analysis

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026 in DIRETTA: ultimo match prima dell’azzurro

LIVE Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026 in DIRETTA: scocca l’ora dell’azzurroUn giocatore italiano e uno straniero stanno affrontando un match di tennis al Roland Garros 2026.

Temi più discussi: Live Matteo Arnaldi - Stefanos Tsitsipas - Roland Garros Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 28/05/2026; Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming; Arnaldi lotta e batte Griekspoor: è al 2° turno; Arnaldi-Tsitsipas: il pronostico del Roland Garros 2026, i precedenti e dove vedere il match.

arnaldi tsitsipas live arnaldi tsitsipas 0Arnaldi-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv(Adnkronos) – Matteo Arnaldi in campo al Roland Garros 2026 per il secondo turno. Oggi giovedì 28 maggio il 25enne azzurro, numero 104 del mondo, affronta – in diretta tv e streaming – il greco Stefan ... cremonaoggi.it

arnaldi tsitsipas live arnaldi tsitsipas 0Dove vedere in tv Arnaldi-Tsitsipas, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingDopo aver battuto in quattro set il rognoso neerlandese Tallon Griekspoor, Matteo Arnaldi tornerà in campo nel tardo pomeriggio (o in serata) di giovedì ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web