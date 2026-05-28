LIVE Arnaldi-Tsitsipas 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizia il match dell’azzurro
Il punteggio è 40-40, Tsitsipas si avvicina con un colpo deciso, mentre Arnaldi si muove lentamente e manda fuori la risposta di rovescio. La partita tra i due tennisti è appena iniziata sul campo di Roland Garros, con il punteggio ancora in parità. L’azzurro e il suo avversario si sfidano in un match che si preannuncia intenso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Punta il colpo Tsitsipas, Arnaldi è lento e manda fuori la risposta di rovescio. Non c’è la prima del greco. 40-A Che rovescio di Arnaldi che trova il vincente con il lungolinea in corsa! Palla break. 40-40 Si allunga il game, con il greco che manda in rete un dritto comodo dalla riga di fondo. Seconda. 40-30 Ottima prima esterna per Tsitsipas. 30-30 Finisce in rete il rovescio lungolinea di Arnaldi. Seconda da sfruttare. 15-30 In corridoio il dritto di Tsitsipas. 15-15 Esce la risposta del sanremese. Seconda palla. 0-15 Subito un errore di rovescio per il greco che manda fuori la diagonale. INIZIA IL MATCH. 🔗 Leggi su Oasport.it
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