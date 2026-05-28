LIVE Arnaldi-Tsitsipas 0-0 Roland Garros 2026 in DIRETTA | inizia il match dell’azzurro

Notizia in breve

Il punteggio è 40-40, Tsitsipas si avvicina con un colpo deciso, mentre Arnaldi si muove lentamente e manda fuori la risposta di rovescio. La partita tra i due tennisti è appena iniziata sul campo di Roland Garros, con il punteggio ancora in parità. L’azzurro e il suo avversario si sfidano in un match che si preannuncia intenso.