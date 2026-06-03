LIVE Alle 20.45 Lussemburgo-Italia | le ultime sull' amichevole azzurra

Notizia in breve

Alle 20.45 si gioca l’amichevole tra Lussemburgo e Italia. La Nazionale, eliminata dal Mondiale, affronta una squadra composta principalmente da giovani. La formazione italiana è guidata da un commissario tecnico incaricato di valutare i giocatori. La partita si svolge in un contesto di preparazione e prova per la selezione azzurra. La sfida si svolge in un impianto all’aperto, senza pubblico. La nazionale avversaria è una squadra di livello inferiore rispetto a quella italiana.