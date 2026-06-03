LIVE Alle 20.45 Lussemburgo-Italia | le ultime sull' amichevole azzurra
Alle 20.45 si gioca l’amichevole tra Lussemburgo e Italia. La Nazionale, eliminata dal Mondiale, affronta una squadra composta principalmente da giovani. La formazione italiana è guidata da un commissario tecnico incaricato di valutare i giocatori. La partita si svolge in un contesto di preparazione e prova per la selezione azzurra. La sfida si svolge in un impianto all’aperto, senza pubblico. La nazionale avversaria è una squadra di livello inferiore rispetto a quella italiana.
La Nazionale, eliminata dal Mondiale, in campo nel test con una squadra di giovani e Baldini in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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LUXEMBOURG - ITALIE : Match de football Amical International du 03/06/2026
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Lussemburgo-Italia LIVE, risultato in diretta della partita amichevole: le formazioni in campo alle ore 20:45Alle 20:45 si gioca l’amichevole tra Lussemburgo e Italia, con le formazioni schierate sul campo.
Lussemburgo-Italia (Amichevole, 03-06-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Un gol per parte nella sfida degli Azzurri?Mercoledì sera l’Italia affronterà il Lussemburgo in un’amichevole, la prima di due incontri di fine stagione.
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