Mercoledì sera l’Italia affronterà il Lussemburgo in un’amichevole, la prima di due incontri di fine stagione. La partita si giocherà alle 20:45. L’Italia, che due mesi fa ha fallito per la terza volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali, cerca una reazione in questa fase. La sfida si svolge in un momento complicato per il calcio nazionale, con i giocatori che cercano di ritrovare fiducia prima di futuri impegni ufficiali.

Mercoledì notte l’Italia affronterà il Lussemburgo nella prima di due amichevoli di fine stagione, in uno dei momenti più difficili del nostro calcio: due mesi fa la Nazionale ha fallito per la terza volta consecutiva la qualificazione ai mondiali, nella triste notte di Zenica. Nell’attesa di conoscere nomi e modalità di un atteso rinnovamento, sulla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Lussemburgo-Italia (Amichevole, 03-06-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Un gol per parte nella sfida degli Azzurri?

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La squadra italiana per le amichevoli contro Grecia e Lussemburgo reddit

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